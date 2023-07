WhatsApp, basta un codice Qr per trasferire le chat

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Dopo le prime indiscrezioni di gennaio, Mark Zuckerberg ha confermato con un post su Facebook l'arrivo di una nuova funzionalità per WhatsApp, a partire dalla versione Android. Si tratta della possibilità di trasferire le chat da uno smartphone all'altro senza usare Google Drive, il servizio cloud predefinito di Android, sfruttando invece un codice Qr, da inquadrare dal nuovo dispositivo quando viene generato da quello vecchio. In questo modo, secondo Zuckerberg, si preserva comunque la privacy delle conversazioni, visto che l'archivio viene trasferito in locale, cioè da uno smartphone all'altro, senza passare prima sul cloud. La funzionalità arriverà anche sugli iPhone, dove finora l'unico modo per spostare le chat tra due telefonini a marchio Apple è utilizzando la controparte della Mela di Google Drive, ossia iCloud. La nuova funzionalità è disponibile con la versione 2.23.12.78 di WhatsApp per Android, sotto la voce Impostazioni > Chat > Trasferisci chat. Come ricorda l'app, il trasferimento è protetto dalla crittografia end-to-end, la stessa che impedisce a terzi di leggere le conversazioni tra gli utenti, perché convertite in lunghe sequenze alfanumeriche. Dopo aver toccato il pulsante di trasferimento, WhatsApp chiede di attivare i servizi di geolocalizzazione e di avviare l'app sul nuovo telefono con lo stesso numero. A questo punto, si dovrà inquadrare con la fotocamera del vecchio smartphone il codice Qr mostrato sullo schermo del nuovo, per far partire la procedura che durerà qualche minuto. (ANSA).