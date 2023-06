Il mercato dell'AI in Italia vale più di 500 milioni

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Il mercato dell'intelligenza artificiale oggi in Italia ha superato i 500 milioni di euro di valore, con una crescita a doppia cifra anno su anno che non ha smesso di progredire, nemmeno in questo periodo di grande incertezza. Un settore (dati Politecnico di Milano) per il quale Fiera Milano sta organizzando un vero e proprio knowledge park, allestendo la sesta edizione di Aixa, Artificial Intelligence Expo of Application, dall'8 al 9 novembre all'Allianz MiCo, contemporaneamente a Smxl Milan, appuntamento focalizzato sulle conoscenze del marketing digitale e ai due nuovi eventi BizBang Show, sulla digital transformation B2B, e On Metaverse Summit, tech conference internazionale su creatività, design e business del Metaverso e il Web3.

Organizzata insieme a Business International, la divisione di Fiera Milano Spa per il mondo della formazione e della consulenza d'impresa, la rassegna dedicata alle applicazioni di intelligenza artificiale nel business, aumenterà quindi la propria area espositiva. Obiettivo una panoramica e un confronto sulle nuove applicazioni di intelligenza artificiale rispetto allo sviluppo del business e alla corretta adozione di questa tecnologia, soprattutto quando si parla di implementazione aziendale o di miglioramento dei processi industriali.

Tra gli argomenti affrontati l'AI Act, il regolamento con cui l'Unione Europea cerca di proporre oggi una guida legislativa nel mondo della tecnologia. Ma ci saranno anche riflessioni che analizzano l'impatto e le potenzialità dell'applicazione della AI ai più diversi ambiti: smart cities e AI cities, rivoluzione nel manufacturing e nel marketing, etica nell'adozione di tecnologie emergenti, nell' applicazione dell'intelligenza artificiale nella misurazione delle emissioni per il miglioramento della qualità della vita delle persone con un' analisi dei dati per generare salute, compreso il tema della longevità ma in buone condizioni, rapportato attraverso gli algoritmi di questa tecnologia. (ANSA).