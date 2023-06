Olimpiadi italiane di cybersecurity, la finale sarà a Torino

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Si riuniranno a Torino dal 28 giugno al 1 luglio i 258 finalisti di CyberChallenge.it: il programma italiano di formazione per i giovani talenti della sicurezza informatica. L'iniziativa è organizzata dal Cybersecurity National Lab del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), con il patrocinio dell'Acn, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. I ragazzi che arriveranno in fondo potranno essere convocati a far parte di TeamItaly, la Squadra Nazionale di Cyberdefender, che partecipa annualmente alla European Cybersecurity Challenge (Ecsc), e che il prossimo ottobre si terrà ad Hamar, in Norvegia. CyberChallenge.it è giunta alla settima edizione e ha coinvolto quest'anno 860 ragazzi, tra i 16 e i 24 anni, provenienti da istituti di tutta Italia. Il 29 luglio, presso il campus torinese dell'Ilo (Organizzazione Internazionale del Lavoro), gli 'hacker etici' finalisti si confronteranno in una gara durante la quale dovranno sfruttare tutte le proprie competenze nei campi della crittografia, della sicurezza delle reti e delle infrastrutture hardware e software. I concorrenti saranno divisi in squadre, una per ognuna delle 43 sedi che hanno partecipato al programma: 40 università più il Centro di Competenza Cybersecurity Toscano, il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino e l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Nel secondo giorno di attività, il 30 giugno, gli otto team migliori della gara finale esporranno le loro presentazioni divulgative legate al mondo della sicurezza informatica, di fronte a una giuria composta da istituzioni, esperti di comunicazione e da un rappresentante di Area, Bip, Gruppo BV Tech, Capgemini, Cisco, Cybertech, IPS, Leonardo, Pirelli, Telsy, Zte. CyberChallenge.IT fa parte - insieme a OliCyber, CyberTrials e CyberHighSchools - di "The Big Game": la filiera di formazione e addestramento alla cybersicurezza del Cybersecurity National Lab. (ANSA).