Accessibilità, Google lancia strumento che legge i Pdf

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Google semplificherà l'interazione con i file Pdf per chi ha problemi di vista. La società ha infatti aggiunto la tecnologia 'ocr' (riconoscimento ottico dei caratteri) al programma di navigazione web Chrome. In questo modo, il browser sarà in grado di convertire i file Pdf in formato testo, per renderli più accessibili. Un modo per permettere ai cosiddetti 'screen reader', i programmi vocali che leggono i documenti a chi ha problemi di vista, di leggere anche i pdf, di norma esclusi perché codificati con linguaggio proprietari e non sempre con caratteri alfanumerici comprensibili.

Lo strumento fornirà anche descrizioni delle immagini, in maniera simile a quanto accade quando si naviga in rete o sui social, dove al passaggio del mouse su un'immagine, se supportato, viene letto il contenuto. La novità fa parte di una più ampia progettualità di Google nel migliorare l'accessibilità delle sue app. "Nel 2019, abbiamo lanciato la possibilità di ottenere descrizioni delle immagini, tramite Chrome, anche per quei siti che non avevano testo alternativo dietro ogni foto.

Oggi ci basiamo su questa tecnologia per aggiungere ancora più funzionalità ai pdf.

Quando un utente di screen reader si imbatte in un file che non ha testo alternativo (una descrizione dell'immagine incorporata e leggibile dagli screen reader), Chrome sarà in grado di convertire l'immagine in testo e leggerla ad alta voce" ha spiegato Jonathan Bernal, Product Manager di ChromeOS.

(ANSA).