Ericsson, cresce l'adozione globale del 5G

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Nonostante le tensioni geopolitiche in Occidente, i principali operatori di telecomunicazione continuano a consolidare la presenza di reti 5G in tutto il mondo. Stando al più recente rapporto 'Ericsson Mobility Report', lo standard di nuova generazione porterà, entro la fine del 2023, a raggiungere la cifra di 1,5 miliardi di abbonamenti a livello globale, con un'accelerata proveniente soprattutto dall'India. Uno dei più grandi mercati al mondo, per popolazione, ha infatti registrato circa 10 milioni di abbonamenti a servizi 5G alla fine del 2022, con la tendenza a coprire, in cinque anni, il 57% di tutti gli abbonamenti alla rete mobile nel Paese. L'ultimo rapporto di Ericsson rivela anche che la diffusione degli abbonamenti 5G in Nord America è stata più forte di quanto previsto nelle precedenti edizioni.

Alla fine del 2022, l'area ha registrato la più alta penetrazione di abbonamenti 5G a livello globale, con il 41%.

Gli abbonamenti al 5G sono in aumento in ogni regione e si prevede il traffico dati porterà a consumare, in media al mese, circa 20 gb per persona. In totale, sono circa 240 gli operatori che hanno lanciato servizi commerciali 5G. I più comuni, destinati ai consumatori finali, sono la banda larga mobile avanzata, il fixed wireless access per le connessioni a internet, il gaming e alcuni servizi basati su realtà aumentata e virtuale, come la didattica a distanza. Secondo l'Ericsson Mobility Report, per incentivare gli utenti a passare alla nuova rete, gli operatori spesso abbinano ai nuovi abbonamenti anche offerte di contenuti, come lo streaming musicale, il cloud gaming, canali televisivi e intrattenimento. Il 58% di chi propone canoni in 5G ha già arricchito le proposte in tal senso.

