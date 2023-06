Divario di genere nella tecnologia, torna Tech with Her

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Per il secondo anno, Huawei e Sda Bocconi School of Management lanciano in Italia l'iniziativa Tech with Her. Si tratta di un progetto volto a ridurre il divario di genere nello scenario tecnologico nazionale e nell'economia digitale. Il programma 2023 prevede due corsi online gratuiti, della durata di due giorni e mezzo, che si svolgeranno a luglio (11-13) e a ottobre (3-5), per accompagnare le partecipanti in temi quali l'imprenditorialità femminile, il lavoro in team, la presentazione di progetti e, in generale, argomenti di trasformazione digitale.

"Attraverso Tech with Her desideriamo incoraggiare l'imprenditoria femminile fornendo alle donne le competenze e gli strumenti digitali con cui farsi avanti e partecipare attivamente alla nuova economia digitale", ha affermato Wilson Wang, Ceo di Huawei Italia. "Come azienda, crediamo che la presenza di più donne leader nel mondo delle imprese e della tecnologia possa portare nuovi progressi tecnologici e commerciali. Iniziative di questo tipo possono favorire in maniera significativa la creazione di una società più inclusiva e sostenibile oltre che di un'industria innovativa e fortemente competitiva".

Secondo gli ultimi dati forniti dall'Osservatorio sull'imprenditorialità femminile di Unioncamere, l'innovazione al femminile in Italia è in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono duemila le startup innovative guidate da donne nel nostro Paese, con una forte presenza in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Campania. Il totale di imprese femminili in Italia ammonta a 1 milione 342 mila, che corrisponde al 22,18% di tutta l'imprenditoria italiana.

Parallelamente alle attività formative, Sda Bocconi School of Management svolgerà un progetto di ricerca sull'imprenditorialità femminile, sul ruolo delle donne nel lancio e nella gestione di una startup innovativa e sulle sfide che si trovano ad affrontare. La condivisione dei risultati avverrà nell'ultimo trimestre del 2023. (ANSA).