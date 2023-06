Assinter, Pnrr e privacy nella nuova tappa della Academy

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - "Innovazione ma solo se bilanciata con la tutela della privacy dei cittadini". Così il Senatore Marco Lisei ha introdotto la nuova tappa della Assinter Academy, approdata oggi alla Sala Capitolare del Senato della Repubblica.

La Academy è il percorso organizzato dall'associazione delle società pubbliche Ict in-house per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione regionale e in parte centrale, con cui si puntano i fari su alcuni aspetti oramai imprescindibili della digitalizzazione, come la sicurezza del dato. "Negli anni del Covid, gli italiani non hanno solo imparato a usare di più il digitale per svolgere quelle attività che prima richiedevano una presenza fisica ma sono anche diventati maggiormente attenti a come aziende e Pa usano i loro dati, per fornire determinati servizi" ha sottolineato Lisei.

"Il Pnrr è il più grande investimento in tecnologia che l'Italia abbia mai promosso ma ci sono delle sfide da affrontare. Bisogna guardare all'efficientamento delle Pa ma anche a garantire la sicurezza nella tutela della privacy". Sulla stessa falsariga Diego Antonini, Presidente di Assinter, che ha ricordato come innovazione e security siano due termini strettamente correlati e che vanno sempre più di pari passo. "Spesso i cittadini sono più propensi a fornire i loro dati personali ad una piattaforma social che ad un servizio pubblico. Come cambiare tale tendenza? Aumentando la fiducia presso i consumatori ed è questo uno degli obiettivi che l'associazione si pone. Nei mesi scorsi, la rinata collaborazione con il governo rappresenta una forte iniezione di fiducia sul percorso di digitalizzazione dei servizi perché poggia su basi solide, sia tecnologiche che a tutela delle informazioni". Del resto, come ha sottolineato Mauro Moruzzi della Assinter Academy, ci sono leggi nazionali ed europee atte proprio a veicolare le innovazioni preservando la privacy. "I progetti del Pnrr seguono la linea del Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati. La convinzione è che possiamo digitalizzare tante attività, come il Fascicolo Elettronico, tenendo conto di tutti gli aspetti connessi, dalla semplificazione nell'accesso alla governance del dato". Moruzzi ha concluso ricordando il 'cantiere' che rappresenta la Assinter Academy, nata tredici anni fa a Napoli e proseguita con centri di studio a Milano e a Roma. Oggi, conta la partecipazione delle nove più importanti università italiane: "un approccio scientifico e ragionato a supporto delle trasformazioni nel nostro Paese". (ANSA).