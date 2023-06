Vacanze online, crescono le truffe informatiche

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - A maggio sono aumentati, in tutto il mondo, i siti web dedicati alle vacanze estive. Molti di questi però nascondono delle vere e proprie truffe informatiche.

Lo dicono i ricercatori dell'azienda di sicurezza Check Point Research, secondo cui il mese scorso è cresciuto del 23% il numero di domini web legati alle vacanze. Di questi, 1 su 83 è risultato essere malevolo o sospetto. Nel periodo di riferimento sono 'nati' 29.880 nuovi siti web a tema, in rialzo rispetto ai 24.367 creati a maggio del 2022.

Da questi siti, diventati operativi, i ricercatori hanno visto partire centinaia di campagne di phishing, i tentativi di truffa che sfruttano sia portali che attività via email, per tentare di ingannare gli utenti, portandoli a cliccare su link maligni o a rilasciare informazioni personali, comprese quelle delle carte di credito. Check Point Research cita, come esempio, il falso messaggio di posta del direttore delle risorse umane relativo al file con il piano di ferie annuali ed estive per l'anno in corso. Per accedere a questo elenco, la vittima deve cliccare sul link dannoso che replica una pagina di Microsoft entro cui inserire le proprie credenziali, con lo scopo di violare l'account e prendere il controllo dell'utente.

"Gli aggressori spesso creano siti web falsi che sembrano appartenere a un'entità affidabile come una banca, un luogo di lavoro o un'università. Attraverso questi siti web, gli hacker cercano di raccogliere informazioni private come nomi utente e password o informazioni di pagamento" spiegano i ricercatori.

Molti siti web truffaldini usano nomi simili a quelli di marchi famosi, con variazioni di una o due lettere per non destare sospetti. "Per essere sicuri di non consegnare le informazioni bancarie ai truffatori, bisogna prestare attenzione agli indirizzi web, per verificare se c'è qualcosa di insolito e poco familiare. Dedicando un minuto alla ricerca dei segni rivelatori, è possibile determinarne rapidamente la legittimità di un portale. Se ricevete un'offerta che sembra troppo buona per essere rifiutata, non correte ad acquistarla prima che si esaurisca. È probabile che si tratti di una truffa. Verificate invece che il venditore sia autentico, controllando altri siti, per vedere se offrono sconti simili" consigliano da Check Point Research. (ANSA).