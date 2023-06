Intel investe 4,6 miliardi per i chip in Polonia

Sarà di circa 20 miliardi di zloty (4,6 miliardi di dollari) l'investimento per la costruzione dello stabilimento di assemblaggio e test di semiconduttori di Intel che sarà localizzato a Miękinia, in Polonia. L'iniziativa è stata annunciata dal premier polacco, Mateusz Morawiecki, e dal ministro per gli Affari digitali, Janusz Cieszyński. Secondo Cieszyński, si tratta del "più grande investimento straniero nella storia della Polonia" e "lo stabilimento contribuirà in modo significativo a garantire una fornitura affidabile di semiconduttori all'industria europea,ma sosterrà anche lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia in Polonia".