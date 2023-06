TikTok, edulia e Treccani lanciano il progetto Pionieri digitali

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Volete scoprire come rendere la scienza una forma di intrattenimento e non sapete come fare?" dice il chimico organico Alessandro (@_chimicazza). "Vuoi sapere come la pubblica amministrazione usa TikTok?" afferma Francesco Di Costanzo (@pasocial). Sono alcuni degli incipit delle video pillole che popolano la piattaforma Da 0 a ∞ - Pionieri digitali di oggi e domani - https://edulia.it/tiktok - sviluppata da edulia dal Sapere Treccani e TikTok. Il progetto, presentato da edulia dal Sapere Treccani e TikTok, si propone di offrire alcuni degli strumenti chiave e ispirazionali per realizzare un'idea e vuole rispondere alla crescente richiesta di informazioni e formazione avvalendosi della competenza e dei consigli di alcuni dei pionieri di TikTok. Le inedite video pillole di cultura realizzate dai creator di TikTok mostrano, infatti, come poter dare slancio alla propria idea e ottenere in qualunque ambito grandi risultati, anzi illimitati. I primi creator coinvolti possono considerarsi dei veri e propri precursori nella divulgazione digitale su TikTok, persone che hanno saputo veicolare efficacemente a un pubblico di massa le proprie conoscenze nelle più differenti discipline: Ilde Forgione per arte e musei, Antonio Mascoli per il cinema, Sebastiano Gravina per l'inclusività, Andrea Petroni per il turismo, Federico Rognoni per la comunicazione, Megi Bulla e Valentina Ghetti per l'editoria, Sandro Marenco per l'insegnamento, Alessandro per la chimica, Francesco Di Costanzo per le istituzioni. Per Da 0 a ∞: Pionieri digitali di oggi e domani è stata realizzata una sezione ad hoc all'interno della piattaforma edulia Masterclass, con contenuti creati in cooperazione dal nuovo polo edutech dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana insieme a TikTok. I contenuti della piattaforma sono accessibili liberamente da tutti senza abbonamento sia da desktop sia da mobile, previa iscrizione gratuita. (ANSA).