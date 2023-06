L'Intelligenza artificiale genererà commenti ai Giochi Europei

(ANSA-AFP) - ROMA, 14 GIU - Alcuni commenti ai campionati europei di atletica leggera che si terranno a fine mese saranno generati dall'intelligenza artificiale. La ha annunciato l'Unione europea di radiodiffusione (Ebu). L'IA utilizzerà la voce clonata della commentatrice britannica ed ex atleta Hannah French per trasformare un blog live di 24 ore in un flusso audio.

"Sono entusiasta di lavorare con l'European Athletics e l'Ebu per esplorare l'utilizzo dell'IA e portare ancora più contenuti ai nostri fan, parlando con una voce sola", ha affermato Hannah French. I campionati si svolgeranno dal 20 al 25 giugno a Chorzow, in Polonia, nell'ambito dei più ampi Giochi Europei, con base nella città di Cracovia. "Questa innovazione audio consentirà a Eurovision Sport e European Athletics di testare la tecnologia AI e dimostrare come può essere utilizzata efficacemente in un contesto supervisionato per offrire alle persone una scelta più ampia su come seguire il loro sport preferito", ha sottolineato l'Ebu. (ANSA-AFP).