Cybercrime, aumentano in Europa attacchi a siti di e-commerce

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - La zona Emea, cioè Europa, Medio Oriente e Africa, è la regione al mondo più colpita dagli attacchi informatici ai danni delle piattaforme di e-commerce.

Lo dicono gli ultimi dati di Akamai, società che si occupa anche di monitorare le attività dei criminali online. Secondo il report 'Entering Through the Gift Shop: Attacks on Commerce', la zona Emea è depositaria del 49% degli attacchi globali rilevati da gennaio del 2022 alla fine di marzo del 2023, prima del Nord America, al 42%. Nello specifico dei Paesi, è la Germania il Paese con il tasso più alto di attacchi, pari ad oltre 3,1 miliardi. Sono invece più di 14 miliardi le incursioni individuate in tutto il mondo e 4,6 miliardi gli attacchi nella sola area Emea.

Per Akamai, ci sono alcuni fattori alla base del numero crescente di campagne che prendono di mira gli e-commerce nei paesi europei. Tra questi, il sostegno pubblico all'Ucraina e la considerazione che minacce come i ransomware, che bloccano l'accesso all'interno sistema o a singoli archivi di file, possono ancora rappresentare una fonte di introiti rilevanti per le bande internazionali. "Per sua propria natura, l'e-commerce è un dono per i cybercriminali. Offre un tesoro di dati sensibili dei consumatori che possono essere compromessi facilmente, visto che questo settore è meno regolamentato rispetto ad altri, nonostante necessiterebbe dello stesso livello di maturità in materia di sicurezza. La situazione in Germania può essere considerata come un'indicazione di ciò che potrebbe avvenire anche altrove: un insieme di fattori in grado di far scatenare un picco di attacchi anche in altri Paesi" conclude Richard Meeus, Director of Security Technology and Strategy Emea di Akamai. (ANSA).