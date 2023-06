Microsoft aggiorna ChatGpt, ora si può parlare con l'IA

Il prossimo passo dell'intelligenza artificiale è dialogare, quasi in maniera naturale, con le persone. Un percorso di avvicinamento è l'aggiornamento a cui ha appena dato seguito Microsoft, per il chatbot ChatGpt, che si basa sul motore Gpt-4 dell'azienda OpenAI. Grazie al lavoro degli sviluppatori, ora non solo l'IA è in grado di "ascoltare" le richieste degli utenti poste tramite il microfono, ma può anche rispondere utilizzando una voce sintetica. Il supporto è, per adesso, relativo al programma di navigazione web della casa, Microsoft Edge, in versione computer. Microsoft ha confermato che Bing Chat arriverà molto presto anche su Safari e Chrome.

"Sappiamo che molti di voi amano utilizzare l'input vocale per la chat sul cellulare. Ora questa modalità è disponibile anche su desktop per parlare con Bing. Basta cliccare l'icona del microfono nella casella di chat. Al momento supportiamo inglese, giapponese, francese, tedesco e mandarino, ma altre lingue sono in arrivo" ha scritto l'azienda sul blog ufficiale del progetto.

La notizia arriva a distanza di qualche giorno dalla volontà di Microsoft di sostituire l'attuale assistente digitale di Windows 11, Cortana, con il più reattivo e intelligente Bing Chat.

Integrato nel sistema operativo per computer, l'IA prende il nome di Copilot e permetterà di eseguire diverse operazioni con pochi clic. Tra queste, l'attivazione di funzionalità senza entrare nelle impostazioni del sistema e ottenere sintesi e riepiloghi di documenti, come già avviene per alcune delle app della suite Office. (ANSA).