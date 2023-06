Regno Unito ospiterà il vertice globale sulla IA, Sunak lancia monito

"L'intelligenza artificiale può trasformare le nostre vite in meglio se però viene utilizzata in modo sicuro e protetto". Lo ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak su Twitter dopo aver annunciato di voler organizzare entro la fine dell'anno il primo vertice mondiale dedicato all'IA per meglio comprenderne le potenzialità ma anche i rischi. Si tratta di un tema di grande attualità a livello internazionale di cui il primo ministro in visita negli Usa ne intende parlare anche col presidente americano Joe Biden.

"Nessun Paese può farcela da solo in questo ambito: ci vorrà uno sforzo globale", ha aggiunto Sunak sottolineando l'estrema importanza della trasparenza in tutte le ricerche che vengono condotte in questo ambito. "Ma con la nostra esperienza e il nostro impegno per un sistema internazionale aperto e democratico, il Regno Unito si schiererà insieme ai nostri alleati per fare da guida", ha affermato ancora il premier.

Anche se una data precisa non è stata ancora stabilita, il vertice sull'IA dovrebbe tenersi il prossimo autunno e riunire "Paesi con un approccio simile" al fine di gettare le basi per una forma di regolamentazione, come ha precisato un portavoce di Downing Street.