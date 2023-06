IA agli albori, ChatGpt usato dal 19% e Google Bard dal 9%

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Solo il 19% degli utenti nel mondo ha usato ChatGpt; ancora meno, il 9%, ha usato il rivale Google Bard. Il dato emerge da un sondaggio di Morgan Stanley condotto ad aprile su 2.000 persone e incentrato sull'adozione dell'Intelligenza artificiale. La stragrande maggioranza delle persone che non utilizza i chatbot attualmente, ha anche affermato che è improbabile che utilizzi questi strumenti nei prossimi sei mesi. "È importante che gli investitori tengano presente che siamo ancora agli albori", scrivono gli analisti.

In particolare, ChatGpt viene utilizzato dal 4% delle persone intervistate ogni giorno, dall'8% diverse volte a settimana, dal 7% qualche volta al mese. Percentuali ancora più basse per Bard (tra l'1% e il 4%). La ricerca di nuovi prodotti, il confronto dei prezzi e lo shopping sono gli utilizzi più comuni tra i primi utenti dei software IA e, secondo Morgan Stanley, potrebbero tradursi in entrate pubblicitarie. L'impatto dell'intelligenza artificiale sull'e-commerce e sui viaggi potrebbe inoltre aumentare le entrate poiché le aziende monetizzano le ricerche e i consigli.

Per la società, in questi settori, Google potrebbe mantenere il suo vantaggio attraverso "un'offerta di ricerca di viaggi più completa e personalizzata", che la società sta già acquisendo con i risultati di ricerca generati dall'intelligenza artificiale e da Bard.

Anche Morgan Stanley, di recente, ha testato sulla sua rete di 300 consulenti finanziari un chatbot basato proprio sulla tecnologia di OpenAI e intende diffonderlo nei prossimi mesi.

