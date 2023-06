Samsung, a fine luglio arrivano Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Dopo una serie di eventi in giro per il mondo, Samsung tornerà a casa per la presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli. Manca ancora la data ufficiale ma le indiscrezioni puntano tutte al 26 luglio per il secondo evento Unpacked dell'anno, quello di norma dedicato ai 'foldable'. La scelta di Seul va oltre la sola motivazione del quartier generale di Samsung. Nel 2022, il mercato coreano ha visto un'adozione del 13,6%, sul totale, di smartphone pieghevoli, la quota più alta a livello globale. L'evento Unpacked, come indicazioni confermate da Samsung, si svolgerà presso il centro Coex a Samseong-dong, Gangnam, una zona conosciuta come "Teheran Valley" e sede di un elevato numero di società legate a internet.

Per oltre un decennio, a partire dal primo Unpacked nel marzo 2010 a Las Vegas, Samsung ha tenuto Unpacked in città chiave in tutto il mondo, tra cui New York, Londra, Berlino e Barcellona.

Con il 27esimo Unpacked a Seoul, Samsung cambia direzione, per concentrarsi su diverse città culturali di tendenza, strettamente legate al tema dell'innovazione. A livello tecnico, alla conferenza sono attesi il Galaxy Z Fold 5 il Galaxy Z Flip 5. Pochi cambiamenti di design per il primo, maggiori per il secondo. Il modello Flip infatti dovrebbe ospitare uno schermo esterno più grande, simile a quello dell'Oppo Find N2 Flip, per consentire un utilizzo più vasto di app anche da chiuso. Per entrambi, è attesa l'adozione dell'ultima piattaforma Snapdragon 8 Gn 2, oltre a migliorie nelle fotocamere e autonomia della batteria.