Crisi hi-tech, Reddit licenzia il 5% del personale

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Non si ferma l'anno di "ottimizzazione", come lo ha definito Mark Zuckerberg riferendosi a Meta, per le compagnie attive nel mondo della tecnologia. Anche Reddit, un forum online per la condivisione di notizie e aggiornamenti di ogni tipo, licenzia parte del suo personale. Come riporta il Wall Street Journal, l'azienda ha deciso di tagliare il 5% delle risorse, pari a 90 dipendenti. A fronte di ciò, Reddit diminuirà anche le assunzioni, che dalle 300 previste caleranno a 100. Il Journal avrebbe avuto accesso ad una email indirizzata ai collaboratori nella quale l'amministratore delegato, Steve Huffmann, sottolinea che ridurre i costi è fondamentale per raggiungere quello che il mercato definisce come punto di "break even", ossia la copertura dei costi, per ridare slancio alle operazioni già dal prossimo anno.

Fondata nel 2005, Reddit diventa nel 2011 filiale indipendente di Advance Publications, società madre di Condé Nast. A dicembre del 2021 l'azienda aveva depositato in via confidenziale un'offerta pubblica per il lancio in Borsa, presso l'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, con una valutazione presunta di 15 miliardi di dollari. Il lancio è stato poi sospeso.

Le aziende tecnologiche, tra cui Meta, hanno tagliato molti posti di lavoro negli ultimi mesi, anche a causa delle difficoltà emerse in periodo pandemico. Mark Zuckerberg aveva parlato del 2023 come di un anno di ottimizzazione per il colosso che guida, con una riduzione del personale che, ad oggi, conta oltre 21mila licenziamenti. Nelle scorse ore, anche Spotify ha annunciato dei tagli, con riguardo al team che si occupa della categoria dei podcast. (ANSA).