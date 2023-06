Non solo testi e foto, l'IA ha realizzato un cortometraggio

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - C'è ancora OpenAi, l'organizzazione che sviluppa il chatbot ChatGpt, dietro il primo cortometraggio realizzato sfruttando l'intelligenza artificiale. Si chiama The Frost ed è un film di 12 minuti in cui ogni inquadratura è stata generata dal modello Dall-e 2 di OpenAi, lo stesso su cui si basa il generatore di immagini Image Bing Creator. La società che ha supportato il progetto è Waymark, con sede negli Usa, per una produzione Latent Cinema.

La storia di The Frost racconta del viaggio di alcune persone in un mondo in cui il cambiamento climatico è oramai inarrestabile, tanto da aver portato gran parte del Pianeta a vivere una nuova era glaciale. Tecnicamente, il corto nasce da una sceneggiatura scritta da Josh Rubin, produttore esecutivo di Waymark. All'intelligenza artificiale di Dall-e 2 si deve l'interpretazione delle richieste testuali degli sceneggiatori, che hanno utilizzato l'IA non solo per ottenere le riproduzioni visive dei personaggi ma anche le inquadrature migliori, dal loro punto di vista.

Il lavoro non è stato semplice ma come ha dichiarato Rubin al sito Mit Technology Review: "Con 15 minuti di tentativi ed errori si ottiene l'inquadratura desiderata che si inserisce perfettamente in una sequenza". Visto che Dall-e 2 realizza solo immagini statiche, Waymark ha poi usato lo strumento software D-Id, per creare sequenze video basate esclusivamente sulle immagini fornite. Anche quest'ultimo è un programma di intelligenza artificiale, che mette assieme diversi modelli di linguaggio, tra cui Gpt-3 e Stable Diffusion, per fornire un servizio generativo di alta qualità. (ANSA).