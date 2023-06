Nel 2022 Meta ha migliorato le norme di utilizzo dei social

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Ad oltre due anni dal lancio, l'Oversight Board, organo che monitora il funzionamento delle piattaforme social di Meta, afferma che Facebook e le altre app del gruppo stanno migliorando dal punto di vista delle regole e del controllo della privacy per gli utenti. Si tratta di un percorso lungo, e ancora non giunto a completamento, ma la strada intrapresa è quella giusta verso una maggiore trasparenza nell'utilizzo delle app e di come queste possono recepire, utilizzare e sfruttare i dati degli iscritti.

L'Oversight Board è composto da quasi due dozzine di esperti in diritti umani e libertà di parola, e ha pubblicato il suo rapporto annuale che copre il lavoro e le interazioni con Meta nell'ultimo anno. Se il consiglio aveva criticato molto il colosso digitale per non aver cambiato le sue politiche nel 2021, l'ultimo documento evidenzia l'impatto che le raccomandazioni hanno avuto sull'azienda. "Nel 2022, è stato incoraggiante vedere che, per la prima volta, Meta ha apportato modifiche sistemiche alle sue regole e al modo in cui vengono applicate, comprese le notifiche e le limitazioni per i post delle organizzazioni pericolose" si legge in una nota. Il rapporto evidenzia anche le aree in cui si ritiene che Meta possa migliorare. Ad esempio nei tempi di risposta alle sue richieste, che vanno ben oltre i 90 giorni stabiliti dalle regole.

Vi è poi la mancanza di una traduzione delle linee guida, per i moderatori interni, nelle loro lingue natie. Secondo Meta, tutti i collaboratori parlano correttamente l'inglese, quindi non vi è bisogno di tradurre i testi in vari idiomi. Non la pensa così l'Oversight Board, che afferma come il basarsi solo su una singola lingua "possa far perdere ai revisori il contesto e le sfumature tra lingue e dialetti differenti" il che può causare errori nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme. (ANSA).