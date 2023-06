Più vicina la rete di comunicazione quantistica in Italia

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Ai nastri di partenza il progetto Quid (Quantum Italy Deployment) per la realizzazione della futura rete di comunicazione quantistica in Italia: sarà parte di una più ampia rete europea (European Quantum Communication Infrastructure, EuroQCI) e consentirà di proteggere i dati sensibili di infrastrutture critiche (come ospedali, banche e reti elettriche) dalle minacce informatiche, garantendo un livello di sicurezza non raggiungibile con tecnologie convenzionali. A condurre il progetto sarà un consorzio, guidato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, che riunirà le aziende italiane leader nel settore, i principali Istituti di ricerca coinvolti nella comunicazione quantistica (sia per il segmento terrestre che per il segmento spaziale) e le università impegnate nell'innovazione e nella formazione.

Tra i principali attori figurano Agenzia spaziale italiana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Leonardo, Tim, Thales Alenia Space Italia, Politecnico di Milano, Sapienza di Roma, Università dell'Aquila, Università Federico II di Napoli, Università di Padova e Università di Trieste.

L'obiettivo del progetto è quello di ampliare le infrastrutture di comunicazione esistenti, in fibra ottica e satellitari, ed estendere la rete di comunicazione quantistica a tutto il nord-est italiano, includendo la tratta di Roma, Padova, Trento e Trieste, che si aggiungerà a quella già esistente che comprende Torino, Milano Bologna, Firenze Napoli e Matera. (ANSA).