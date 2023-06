Tutte le novità della Wwdc 2023

Apple ha aperto la sua conferenza annuale per sviluppatori, la Wwd 2023. L'interesse è stato tutto per Vision Pro, il primo visore di realtà mista dell'azienda, anche se le novità non sono mancate anche in altre categorie. Tra tutte, quelle dei computer, con il lancio di nuovi modelli. Ma anche gli aggiornamenti dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac, che introducono migliorie per l'uso della tecnologia da parte di bambini e utenti con disabilità.

Il MacBook Air 15"

Come previsto, arriva il MacBook Air da 15 pollici. Un portatile sottile, con lo stesso chip M2 del modello più piccolo ma anche con un ampio display Liquid Retina da 15,3”, fino a 18 ore di autonomia e un design silenzioso senza ventola. Il cloud è il nuovo sistema a sei altoparlanti, insieme alla videocamera FaceTime HD a 1080p, la ricarica MagSafe e gli aggiornamenti di macOS Ventura. Sarà disponibile da martedì 13 giugno.

I Mac Studio e Pro

Apple ha presentato anche i rinnovati computer desktop Mac Studio e Mac Pro, i due Mac più potenti mai realizzati dal big di Cupertino. Grazie al chip M2 Max e al nuovo M2 Ultra, Mac Studio è fino a 6 volte più veloce dell’iMac 27" con chip Intel più potente,1 e fino a 3 volte più veloce del Mac Studio precedente con chip M1 Ultra. Mac Pro è fino a tre volte più veloce rispetto alla generazione precedente con chip Intel e offre fino a 192GB di memoria unificata. Mac Studio e Mac Pro possono essere ordinati da oggi, con disponibilità a partire da martedì 13 giugno. Al loro fianco, Apple ha svelato M2 Ultra, la piattaforma su cui sono realizzati i nuovi computer. "M2 Ultra è il chip più grande e capace mai creato da Apple" ha detto l'azienda "e rende i nuovi Mac Studio e Mac Pro i desktop Mac più potenti di sempre".

Le novità software

Passando al software, iOS 17 introduce delle funzionalità che guardano sia ai minori che all'accessibilità. Ora FaceTime supporta i messaggi vocali e video, così quando l’utente chiama una persona che non è disponibile, può lasciare un messaggio da guardare o ascoltare in un secondo momento. L’app Messaggi è stata aggiornata in modo sostanziale con iOS 17: tra le novità ci sono la nuova esperienza con gli adesivi per le emoji e la possibilità di creare Live Stickers a partire dalle proprie foto, sollevando i soggetti dallo sfondo. Messaggi introduce anche Check In, un’importante funzione che permette di avvisare amici e parenti che si è giunti sani e salvi a destinazione. Dopo aver avviato un Check In, la persona prescelta riceverà in automatico una notifica non appena l’utente arriva. Se la persona non procede verso la destinazione prevista, il contatto riceverà temporaneamente alcune informazioni, come la posizione precisa del dispositivo, il livello di carica della batteria e lo stato del servizio cellulare. iOS 17 integra StandBy, che offre all’utente un’esperienza a tutto schermo con informazioni a colpo d’occhio pensate per essere visibili a distanza quando l’iPhone è sul lato e in carica. Journal è una nuova app che aiuta a tenere un diario delle proprie attività, ricco di foto, video e musica. Usando il machine learning, il sistema offre suggerimenti personalizzati come spunti di scrittura per trovare l'ispirazione.

Maggiore privacy

Gli aggiornamenti per la protezione della privacy includono l'estensione della funzione sicurezza delle comunicazioni oltre all'app Messaggi, per aiutare a mantenere i bambini al sicuro. Gli aggiornamenti alle funzioni di Accessibilità includono Assistive Access, un’interfaccia personalizzabile che supporta le persone con disabilità cognitive a usare iPhone con maggiore semplicità e indipendenza; Live Speech, che permette a chi non può parlare di digitare e far pronunciare le proprie parole, sia in presenza che durante le telefonate e le chiamate FaceTime; Personal Voice, per creare una voce simile alla sua; Point and Speak, che aiuta le persone cieche e ipovedenti a leggere i testi presenti su oggetti fisici semplicemente puntandovi la fotocamera. Novità minori anche per iPasOs, tvOs e watchOs. Su quest'ultimo, il sistema che gira sugli Apple Watch, arrivano i widget, che mostrano informazioni rilevanti e tempestive, che si adattano al contesto dell’utente e possono essere visualizzate ruotando la Digital Crown in qualsiasi quadrante.