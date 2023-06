Sport ed estate, Garmin annuncia Fenix 7 Pro ed Epix Pro

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - In tempo con l'avvicinarsi della stagione estiva, Garmin ha lanciato i nuovi smartwatch di fascia alta Pro Fenix 7 ed Epix Pro pensati per le attività all'aperto.

Tra le novità, le funzioni dedicate all'allenamento e alla gara, una navigazione ancora più chiara e un monitoraggio approfondito e continuo dello stato di forma fisica. Tutto questo senza impattare sull'autonomia che, sia su Fenix 7 Pro che su Epix Pro, promette una durata con una sola ricarica di oltre 30 giorni. Aggiunta molto utile per gli amanti delle escursioni è la torcia Led, presente su tutte le varianti. "Sono oltre dieci anni che Garmin accompagna atleti ed esploratori verso un orizzonte sempre più lontano, spostando in avanti i limiti delle performance. Da percorsi trail fino alle vette degli 8.000, gli sportwatch Garmin sono al polso delle più grandi missioni" le parole di Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia. "Ora siamo orgogliosi di presentare la serie Pro, ulteriormente equipaggiata di tutto ciò che serve per affrontare anche le sfide più ardue. Ogni nuovo prodotto che mettiamo al polso dei nostri appassionati alza l'asticella nel mondo smartwatch e non vediamo l'ora di essere tanto protagonisti quanto testimoni privilegiati di incredibili avventure".

Entrambi i modelli integrano il ricevitore satellitare multi-band con supporto per tutte le maggiori costellazioni, con tecnologia SatIQ. Per semplificare l'accesso alle funzionalità anche in assenza di connessione dati, Garmin introduce le mappe offline, con informazioni sul meteo, temperatura, nuvolosità e venti dei luoghi da visitare. In particolare, su Epix Pro c'è anche la nuova modalità Red Shift, che trasforma il quadrante in un'interfaccia basata sul colore rosso, per le escursioni notturne. Fenix 7 Pro si propone con dodici nuovi modelli, differenti per dimensioni della cassa e del display touchscreen.

Dodici anche le versioni di Epix Pro, con diverse proposte cromatiche, incluso il vetro zaffiro. I prezzi di Fenix 7 Pro partono da 849,99 euro, quelli di Epix Pro da 949,99 euro.

