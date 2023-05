Ue e Usa lanciano un codice di condotta comune per l'IA

L'Unione europea e gli Stati Uniti presenteranno "nelle prossime settimane" una "prima bozza per un codice di condotta comune sull'intelligenza artificiale". Lo hanno annunciato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, e il segretario di Stato americano Antony Blinken, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue-Usa su commercio e tech in Svezia. Il codice sarà aperto alle aziende del settore "su base volontaria" e "a tutti i Paesi che condividono le stesse idee", ha evidenziato Blinken. Le norme anticiperanno l'entrata in vigore dell'AI Act, il regolamento Ue ancora in fase di negoziazione.

Nel frattempo la Commissione Ue chiede ai suoi funzionari di non usare i software di intelligenza artificiale nella redazione "di testi pubblici, in particolare quelli giuridicamente vincolanti", e "per processi critici e urgenti".