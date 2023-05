L'Ue ai funzionari, 'non usare l'IA per documenti critici'

La Commissione Ue chiede ai suoi funzionari di non usare i software di intelligenza artificiale nella redazione "di testi pubblici, in particolare quelli giuridicamente vincolanti", e "per processi critici e urgenti". E' quanto si legge in un documento interno inviato ai dipendenti, di cui l'ANSA ha preso visione. Le linee guida fanno riferimento esplicito a strumenti di IA come ChatGpt. "Il personale - viene sottolineato - non deve mai condividere informazioni che non siano già di dominio pubblico, né dati personali, con modelli di IA generativa disponibili online" e "deve valutare criticamente" i risultati prodotti dai software.