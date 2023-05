L'IA di Meta impara 4mila lingue grazie alla Bibbia

C'è anche il Tatuyo, lingua parlata da poche centinaia di persone al mondo, tra i linguaggi che una nuova intelligenza artificiale di Meta ha imparato, anche grazie alla Bibbia. L'azienda americana ha infatti svelato il progetto Massively Multilingual Speech (Mms), con cui intende "addestrare" un modello di linguaggio artificiale per imparare, a poco a poco, tutte le lingue attualmente attive al mondo, più o meno 7mila. Buona parte della formazione di Mms è stata resa possibile dai vari testi localizzati della Bibbia, da cui l'IA ha attinto per imparare oltre 4.000 lingue, grazie ad una media di 32 ore di parlato recepito per ogni lingua.

Meta ha inserito nel vocabolario del suo progetto le letture audio del testo sacro, tra cui idiomi molto limitati geograficamente, come appunto il Tatuyo, circoscritto ad alcune aree della Colombia. Come spiega Meta, il fatto che l'IA sia stata formata su testi religiosi non ne pregiudica l'utilizzo in altri contesti. Il motivo è prettamente nella disponibilità generale della Bibbia, tradotta ufficialmente in centinaia di lingue differenti ma adattata anche a vari dialetti. Grazie alla velocità di comprensione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma Mms può riprodurre sintesi vocali di 1.100 lingue, un modo, secondo Meta, per preservare i linguaggi meno usati e salvarli dall'estinzione.

"Molte delle lingue del mondo rischiano di scomparire e i limiti dell'attuale tecnologia di riconoscimento e generazione vocale non fanno che accelerare questa tendenza. Immaginiamo un mondo in cui la tecnologia abbia l'effetto opposto, incoraggiando le persone a mantenere vive le loro lingue poiché possano accedere alle informazioni e utilizzare la tecnologia parlando nella loro lingua preferita" ha spiegato l'azienda in uno studio pubblicato online.