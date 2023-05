Musk contro il lavoro da remoto, 'è moralmente sbagliato'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Elon Musk critica il lavoro da remoto. "E' moralmente sbagliato", dice in un'intervista a Cnbc, sottolineando che accendere il computer da casa riduce la produttività e invia anche un segnale sbagliato a chi lavora in fabbrica e ai dipendenti che non hanno l'opzione del lavoro da remoto.

Musk inoltre difende i suoi tweet, molti dei quali aspramente criticati. "Dico quello che voglio, se poi la conseguenza è perdere soldi va bene", dice a poche ore dalle polemiche seguite ai suoi cinguettii contro George Soros. (ANSA).