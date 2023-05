Influencer usa l'IA per conversare, 1 dollaro al minuto

Una giovane influencer statunitense si 'clona' con l'intelligenza artificiale e propone ai suoi follower conversazioni dirette con un chatbot, un programma, che simula il suo modo di argomentare. Le conversazioni costano 1 dollaro al minuto. Non è il sequel del film Her - in cui un uomo intraprende una relazione sentimentale col suo sistema operativo - ma una storia vera specchio dei tempi.

L'influencer, come scrive Fortune, si chiama Caryn Marjorie, ha 23 anni e 1,8 milioni di follower su Snapchat, un'app usata dai giovanissimi. Sta usando ChatGpt4, l'ultima versione del popolare software di intelligenza artificiale, per il suo chatbot che si chiama CarynAI. Secondo la testata, al momento sono almeno 1.000 le persone che hanno usufruito di questo servizio.

CarynAI is the first step in the right direction to cure loneliness. Men are told to suppress their emotions, hide their masculinity, and to not talk about issues they are having. I vow to fix this with CarynAI. I have worked with the world’s leading psychologists to seamlessly…