Il Fondo per la Repubblica digitale stanzia 30 milioni

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il Fondo per la Repubblica Digitale mette a disposizione 30 milioni per due nuovi bandi dedicati ai lavoratori con mansioni a forte rischio di sostituibilità causa automazione e innovazione tecnologica, in scia dell'intelligenza artificiale, e alle persone disoccupate e inattive.

"Investire sul capitale umano per sperimentare, in maniera innovativa rispetto al passato, policy di intervento in favore delle fasce più fragili, significa impegnarsi per il futuro di tutta la società italiana. Crediamo sia importante sostenere il miglior accesso possibile al lavoro per tutti: giovani, donne, lavoratori a rischio", commenta il presidente del Fondo Giovanni Fosti.

"Non riusciremo a realizzare nessuna transizione digitale se non saremo capaci di coinvolgere e valorizzare tutto il capitale umano - commenta il sottosegretario con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti - Non esiste rivoluzione digitale senza le persone. I dati dell'indice Desi ci raccontano un Paese che sul fronte delle competenze deve continuare a crescere. Per questo il Dipartimento per la trasformazione digitale sostiene questa importante iniziativa che mira proprio ad accrescere inclusione e formazione delle categorie più fragili. Grazie ai due nuovi bandi, per un totale di 30 milioni di euro, investiamo sul futuro del lavoro e delle persone, favorendo lo sviluppo di competenze fondamentali per accelerare la crescita economica del Paese e permettere a tutti di esercitare una piena cittadinanza digitale". (ANSA).