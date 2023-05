Apple, +64% di ricavi per i piccoli sviluppatori europei

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Uno studio indipendente condotto dagli economisti di Analysis Group ha rilevato che nel 2022 i piccoli sviluppatori che creano applicazioni per ambiente Apple hanno incrementato le loro attività, superando persino gli sviluppatori più grandi. Una notizia che arriva in concomitanza con l'avvio di un'indagine da parte dell'Antitrust nei confronti di Apple, Apple Distribution International e Apple Italia "per accertare l'esistenza di un presunto abuso di posizione dominante nel mercato delle piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS". Secondo il report di Analysis Group, i piccoli sviluppatori a livello globale - definiti come quelli che guadagnano fino a 1 milione di dollari all'anno e con meno di 1 milione di download annuali - hanno aumentato i loro ricavi del 71% tra il 2020 e il 2022.

In Europa, questi sviluppatori hanno registrato un aumento dei guadagni del 64%, con la maggiore crescita dei ricavi in Paesi come Francia (122%), Regno Unito (58%) e Germania (37%). Gli economisti di Analysis Group hanno inoltre rilevato che la crescita dei ricavi dei piccoli sviluppatori attivi su App Store dal 2020 ha superato quella dei più grandi. Di questi, solo cinque anni fa, il 40% non era presente su App Store o aveva meno di 10.000 dollari di ricavi. La ricerca sottolinea che nel 2022 il 25% dei nuovi sviluppatori è arrivato dall'Europa, il 23% dalla Cina, il 14% dagli Stati Uniti, il 4% dal Giappone e il 35% da altre regioni, tra cui Corea del Sud, India e Brasile.

Per sostenere la crescita di questi soggetti, Apple offre una serie di iniziative, tra cui App Store Small Business Program, Apple Entrepreneur Camp, App Accelerators, App Store Foundations Program e le Apple Developer Academy. (ANSA).