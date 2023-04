Chat audio in crisi, Clubhouse taglia il 50% del personale

Dopo Spotify e Reddit, anche Clubhouse deve ridimensionare gli obiettivi nel settore delle app per le dirette audio, settore in cui era regina in tempi Covid. Se Spotify aveva chiuso il servizio Greenroom, quasi in contemporanea con la dismissione di Reddit Talk, Clubhouse per il momento esegue solo dei tagli, rimanendo in piedi. Con una email inviata ai diretti interessati, i fondatori Paul Davison e Rohan Seth affermano che la riduzione dei costi è necessaria dopo il boom che Clubhouse ha avuto in pandemia.

I licenziamenti riguarderanno oltre il 50% del personale oggi al lavoro: "Visto che il mondo si è aperto dopo il Covid, è diventato più difficile per molte persone trovare i propri amici su Clubhouse e inserire lunghe conversazioni nella loro vita quotidiana. Per trovare il suo ruolo nel mondo, il prodotto deve evolversi. Questo richiede un periodo di cambiamento". Ad ogni modo, il team lavorerà per il lancio di Clubhouse 2.0, su cui Davison e Seth non hanno fornito dettagli o aggiornamenti.

Clubhouse è esplosa in popolarità all'inizio del 2021 in un momento in cui molte persone si sentivano socialmente isolate a causa della pandemia. L'app è stata in grado di attirare grandi nomi come Elon Musk e Oprah Winfrey per le chat audio dal vivo aperte a tutti e, potenzialmente, in grado di far intervenire chiunque durante gli streaming. La bolla è scoppiata quando le chat audio sono divenute parte integrante anche di altre applicazioni, senza però raggiungere il successo sperato.

"Pagheremo gli stipendi per il resto di aprile, più quattro mesi di liquidazione aggiuntiva per tutti i dipendenti in uscita. Ciò significa che le persone interessate riceveranno il loro stipendio fino al 31 agosto 2023", la chiosa della lettera dei due fondatori dell'app.