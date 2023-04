Reality Pro, su visore di Apple tutte le app iPhone e iPad

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Si avvicina il 5 giugno, giorno dell'apertura della conferenza per gli sviluppatori di Apple. In tale occasione, la Mela dovrebbe svelare il suo primo visore di realtà mista, porta per il metaverso. Mark Gurman, esperto di fatti riguardanti Apple, ha diffuso su Bloomberg i nuovi dettagli sul visore. Secondo il giornalista, il dispositivo che dovrebbe chiamarsi Reality Pro, sarà in grado di far girare le stesse applicazioni di iPhone e iPad, oltre a vantare alcune esclusive pensate apposta per la realtà virtuale e aumentata. Ma non solo: grazie al supporto per la rete di trasmissione senza fili di Apple, il visore dovrebbe diventare anche un secondo display immersivo per computer Mac, capace di replicare tutto quello che c'è sul desktop per funzionare in modalità virtuale.

Meta già permette qualcosa di simile con il supporto alle app Office di Microsoft sui più recenti Quest Pro, i visori pensati apposta per il metaverso di Facebook-Meta, chiamato Horizon Worlds. Gurman osserva che il visore sarà in grado di eseguire la maggior parte delle app per iPhone e iPad in realtà mista, tra cui Libri, Fotocamera, Contatti, FaceTime, File, FreeForm, Casa, Mail, Mappe, Messaggi, Musica, Note, Foto, Promemoria, Safari, Comandi, Tv e Meteo. Nella lista sarebbe presente anche l'app Fitness. A tal proposito, Apple starebbe sviluppando proprio una nuova applicazione per il fitness ma potenziata dall'intelligenza artificiale. Fonti di Bloomberg affermano che la compagnia lancerà alla Worldwide Developer Conference del 5 giugno il progetto Quartz, un'IA che attinge ai dati di Apple Watch per creare programmi personalizzati per l'esercizio fisico, la dieta e il sonno. Secondo quanto riferito, l'assistente virtuale, che non è chiaro se sarà sotto forma di consigli solo testuali o anche come avatar e chatbot, richiederà un abbonamento e verrà lanciato nel 2024. (ANSA).