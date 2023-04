Pronto il generatore di corrente domestico salva-bollette

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Annunciato al Consumer Electronic Show di Las Vegas di gennaio, arriva anche in Italia Jackery Explorer 3000 Pro. Si tratta di un generatore di corrente portatile, dotato di manico e rotelle, in grado di alimentare anche le esigenze elettriche di un'intera casa. Con i suoi 3.000 watt di potenza, è possibile collegare al dispositivo più di un accessorio o elettrodomestico, perfino un sistema a pannelli solari per ricaricarlo, così da ridurre ulteriormente la bolletta casalinga. Al suo interno, le batterie agli ioni di litio sono capaci di combinare durata e portabilità, con la capacità che scende al 70% dopo oltre 2000 cicli di ricarica e peso e dimensioni inferiori, secondo l'azienda, a circa il 20% rispetto a modelli concorrenti. La modalità di stand-by permette poi di far perdere solo il 10% di carica in un anno, quando Jackery Explorer 3000 Pro non viene utilizzato per parecchio tempo. Un alimentatore smart, che si gestisce anche da un'app apposita per Android e iOS. Da questa, si controlla lo stato della "power station", la batteria residua e l'eventuale stato di ricarica. Così come l'abilitazione o disattivazione di alcune prese di corrente, per risparmiare energia e usare solo determinati ingressi. Tutto grazie alla presenza di Bluetooth e Wi-Fi, con cui il 3000 Pro può comunicare non solo con smartphone e tablet vicini ma anche in remoto, sfruttando la connessione internet. Come altri modelli di Jackery Explorer, il prodotto più recente può essere ricaricato in maniera sostenibile, aggiungendo uno o più pannelli solari del marchio, disponibili in tagli da 80, 100 e 200 watt. Il prezzo della station non è propriamente basso, aggirandosi sui 3 mila euro, ma la promessa è che, con un uso regolare, si possano realmente ottimizzare i consumi e diminuire la spesa dell'energia domestica. (ANSA).