Metaverso, in Italia 231 progetti ma solo l'8% sa cos'è

(ANSA) - ROMA, 20 APR - In Italia il metaverso è in costruzione ed è poco conosciuto dalla maggioranza delle persone. Ci sono 231 progetti censiti e 1,4 milioni di connazionali che accedono a mondi virtuali. Ne ha sentito parlare l'86% degli utenti internet tra 18 e 75 anni, ma appena l'8% conosce il tema "per davvero". Sono alcuni risultati della ricerca dell'Osservatorio Realtà Aumentata e Metaverso della School of Management del Politecnico di Milano.

Secondo l'Osservatorio, il vero e proprio metaverso è ancora tutto da definire: nel mondo oggi sono presenti 212 diversi mondi virtuali, ma non esiste ancora un universo digitale pienamente interoperabile. C'è però l'attenzione delle aziende: si contano 445 progetti a livello internazionale con sperimentazioni in particolare nel campo del commercio al dettaglio (37%) e dell'intrattenimento (27%). Sono 60 (il 13% del campione) i progetti portati avanti da aziende con sede italiana per lo più nel mondo della moda e del commercio al dettaglio. Tra i 231 progetti censiti in Italia 126 riguardano la gestione dei consumatori e 105 i processi aziendali. Nella prima categoria, il 34% riguarda il settore turismo e arte con la possibilità, ad esempio, di visitare virtualmente musei (come la Galleria degli Uffizi) o offrire contenuti interattivi (come i giochi ai Musei Reali di Torino).

"Il Metaverso rappresenta la prossima grande evoluzione dell'interazione online, attraverso spazi virtuali interconnessi in cui gli utenti interagiscono tramite avatar - dice Marta Valsecchi, Direttore dell'Osservatorio Realtà Aumentata e Metaverso - Un universo digitale che però oggi ancora non esiste: attualmente sono presenti diversi mondi popolati da centinaia di milioni di utenti a livello globale, ma senza una piena interoperabilità tra essi". (ANSA).