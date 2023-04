Istituto Gran Sasso, su AI decisiva la cooperazione

(ANSA) - MILANO, 20 APR - L'intelligenza artificiale e il suo sviluppo pongono molte domande, non solo dal punto di vista tecnico ma anche etico. Se ne è parlato durante l'evento MoltoFuturo, inserito nel programma del Festival delle Scienze di Roma. "Dare delle regole ben precise allo sviluppo della tecnologia è fondamentale" sottolinea Paola Inverardi, Rettrice del Gran Sasso Science Institute (Gssi). "Questo perché, di per sé - aggiunge - l'intelligenza artificiale automatizza delle istruzioni che, in prima battuta arrivano dall'uomo. Se viviamo in un mondo digitale in cui i sistemi informatici svolgono un ruolo essenziale, dobbiamo mostrarci pronti a includerli maggiormente nelle nostre attività. L'Europa si è mostrata molto attenta sul tema, tanto da aver individuato delle regole. Una su tutte? Chi sviluppa progetti di AI deve allinearsi ai principi e ai valori di uno stato democratico e permettere all'uomo di avere sempre il controllo su tali iniziative". Cosa possono fare le organizzazioni di ricerca per creare maggiore equilibrio nella realizzazione di modelli tecnologicamente avanzati? "La cooperazione è decisiva in tale campo. Per questo, nel nostro istituto collaborano informatici, giuristi, sociologici, psicologi. In questo modo possiamo compensare il comportamento umano, naturalmente esposto su tendenze e inclinazioni personali, con la stabilità ricercata dalle macchine". Secondo Inverardi, un'attenzione maggiore nell'avanzamento degli algoritmi deve andare anche alla sostenibilità ambientale dei sistemi: "Tutta questa tecnologia richiede uno sforzo computazionale molto importante. I data center vanno mantenuti, gestiti e alimentati. Un contesto che è estremamente dispendioso dal punto di vista energetico e sul quale bisogna lavorare".

