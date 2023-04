Google vuole salvare le barriere coralline con l'AI

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Google vuole salvare la barriera corallina con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. In vista della giornata della Terra, il 22 aprile, lancia il progetto 'Calling In Our Corals' in collaborazione con i biologi marini per monitorare e proteggere gli ecosistemi negli oceani. Gli scienziati hanno posizionato microfoni subacquei in 10 barriere coralline in Australia, Indonesia, Filippine, Stati Uniti, Panama e Svezia, che hanno registrato suoni per 24 ore al giorno. Agli utenti viene chiesto di collegarsi ad una piattaforma ad hoc, ascoltare le registrazioni e identificare i suoni prodotti da pesci, gamberi e altre creature marine al fine di addestrare l'Intelligenza artificiale come sono composti gli ecosistemi e monitorarli.

"I set di dati audio che ascolterai non sono stati ancora revisionati dagli scienziati - si legge sul sito del progetto - mentre ascolti, i tuoi preziosi clic sull'audio verranno tracciati e inviati ai ricercatori in modo che possano capire se ci sono segni di vita nelle loro registrazioni. Questo sarà utilizzato per monitorare la salute dell'ecosistema, tracciare la pesca illegale e misurare il successo nei siti di ripristino". (ANSA).