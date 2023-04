L'intelligenza artificiale può essere "molto dannosa" se usata in modo sbagliato. Lo ha detto l'amministratore delegato di Google Sundar Pichai che, nel corso di un'intervista a 60 Minutes, ha messo in evidenza che per l'AI servono norme simili a quelle dei trattati usati per regolare l'utilizzo delle armi nucleari. Pichai quindi osserva come la competizione per far progredire la tecnologia potrebbe far accantonare i timori per la sicurezza.