Huawei lancia gli auricolari a forma di goccia

Huawei ha annunciato i nuovi auricolari wireless FreeBuds 5. Si tratta di un concreto passo in avanti, per design e tecnologie, rispetto al modello precedente. Un esempio è la presenza della ricarica veloce che permette, con soli cinque minuti di alimentazione, di ottenere circa due ore di ascolto audio. A livello tecnico, i FreeBuds 5 ospitano un driver dinamico ultramagnetico dotato di tecnologia Bass Turbo che garantisce la riproduzione delle basse frequenze fino a 16 Hz. Grazie ai magneti a doppio circuito, la risposta in frequenza è superiore del 50% in confronto ai FreeBuds 4.ù

Inoltre, il triplo equalizzatore adattivo ottimizza la qualità del suono in tempo reale, da 100 Hz a 2000 Hz, per eliminare eventuali problemi acustici dovuti alla forma del condotto uditivo, all'usura e al livello di volume. Il tutto con la promessa di una resa cristallina del suono anche in chiamata, tramite la tecnologia di cancellazione intelligente del rumore.

Il design, sicuramente particolare, riprende la forma di una goccia; una scelta non solo estetica ma funzionale. Tramite questa progettazione, Huawei è infatti riuscita a riposizionare gli elementi interni degli auricolari per organizzare meglio lo spazio e creare un accessorio che si possa adattare in maniera ergonomica ad ogni orecchio. I FreeBuds 5 sono compatibili con dispositivi Huawei, Android e iOS. Disponibili in tre colori, Ceramic White, Silver Frost e Coral Orange, presentano una custodia di ricarica con apertura e chiusura facilitata, caratterizzata da una superficie opaca. Il prezzo è di 159,99 euro, con promozioni attive fino al 27 aprile, per ottenere una custodia protettiva e il 10% di sconto con l'acquisto su Huawei Store.