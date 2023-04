Arriva Autonomous, birra creata interamente da AI

(ANSA) - ROMA, 11 APR - In occasione dei 150 anni del birrificio Tedesco Beck's, giovedì 30 marzo 2023:, lo storico marchio di AB InBev lancia Autonomous, una birra in edizione limitata dal look "futuristico", interamente definita e sviluppata da Intelligenza Artificiale (A.I.). Dalla ricetta, al suo logo e packaging, fino ad arrivare alla campagna marketing a supporto, Beck's Autonomous è una delle prime birre interamente create da intelligenza artificiale.

Il birrificio ha così lanciato ad A.I. la sfida di creare la sua versione della ricetta perfetta. Ricavata da milioni di diverse combinazioni di sapore, il prodotto finale è una birra realizzata con un mix di acqua, malto, luppoli e lievito, con in più un quinto ingrediente segreto - anni di esperienza e competenza umana, artigianato e creatività, il tutto tenuto insieme da intelligenza artificiale. Beck's produrrà solamente 450 Autonomous in edizione limitata tra Germania, Italia e Uk, confermando lo spirito pionieristico: è stata la prima birra in Europa a essere commercializzata in bottiglie verdi, e tra i primi six-pack della categoria. Ora, sperimentando con A.I., Beck's ha interagito con ChatGPT e Midjourney, per creare la ricetta, il branding e la campagna marketing a supporto, chiedendo alla tecnologia di guidare tutte le scelte. "Abbiamo lanciato ad A.I. - racconta Laura Salway, Marketing Director Becks, - la sfida di aiutarci a creare una birra in edizione limitata per celebrare il nostro 150esimo anniversario. Abbiamo dato all'intelligenza artificiale una scelta di ingredienti e abbiamo lasciato che formulasse la ricetta - è davvero la birra del futuro. Speriamo che questo esperimento dimostri come l'ingegno umano e A.I. possano lavorare insieme per rivoluzionare per davvero il mondo del beverage". Nel corso dell'anno Beck's annuncia che introdurrà dei nuovi design per i suoi pack disegnati in collaborazione con intelligenza artificiale. (ANSA).