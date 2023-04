Apple: pronto il primo flagstore in India, apre a fine mese

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Apple ha diffuso le immagini del suo primo flagstore indiano, che sarà inaugurato entro la fine del mese a Mumbai. Per il suo primo punto vendita diretto in India, che si aggiunge ai rivenditori autorizzati, sia negozianti che piattaforme di ecommerce, e al suo sito di vendite online in esclusiva per il mercato indiano, il gigante di Cupertino ha scelto uno dei templi delle griffe di Mumbai, il Jio World Drive Mall. Come già accaduto nel resto del mondo, Apple ha commissionato un design speciale per il negozio, che sarà caratterizzato da linee e colori in un omaggio al 'Kaali Peeli' l'iconico taxi nero e giallo, simbolo della città. Secondo il Cyber Media Research (CMR), Apple negli ultimi anni ha registrato in India una crescita senza precedenti, e nel segmento dei prodotti sopra i 500 dollari si è attestata nella posizione dominante con un 60% del mercato, grazie soprattutto alle vendite dell'iPhone13. (ANSA).