L'intelligenza artificiale arriva anche sugli e-reader

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - L'intelligenza artificiale per tradurre la scrittura a mano libera in carattere digitale, riconosciuto dai principali software per computer. Questa è l'idea di Onyx Boox, azienda che produce e-reader venduti anche in Italia. Uno degli ultimi modelli, Note Air2 Plus, introduce un menu chiamato 'AI', che permette di convertire, in pochi secondi, il tratto delle parole impresse sullo schermo sotto forma di bit, quali testi da inviare come note via email o ai programmi più conosciuti per PC. Sebbene altri dispositivi permettano di eseguire un'operazione simile, ad esempio gli smartphone Samsung che supportano la S Pen, nel settore degli e-reader, Onyx Boox è il solo che vanta un sistema potenziato dall'intelligenza artificiale. Tutte le note sono elencate in una pagina separata in modo da poter raccogliere e rivedere i pensieri o punti chiave in un secondo momento. Per il resto, Note Air2 Plus presenta un display da 10.3 pollici che imita la carta, retroilluminato e quindi capace di offrire opportunità di lettura e scrittura anche con poca luce. Si basa su sistema operativo Android con l'integrazione del negozio di app Play Store, che apre ad un mondo di applicazioni da installare, comprese quelle per l'accesso ai file sul cloud, la lettura di quotidiani e riviste o per la navigazione web e i documenti Office. Per ovviare alle tradizionali problematiche dei lettori di ebook, che hanno una risoluzione bassa per il pannello con una frequenza di aggiornamento molto limitata, il che rende la navigazione online lenta e fastidiosa, Onyx Boox ha pensato ad un menu veloce, sempre disponibile, da cui impostare l'uso che si sta facendo del dispositivo. A quel punto, il sistema ottimizza prestazioni o visualizzazione, anche in questo caso grazie all'AI. (ANSA).