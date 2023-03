WhatsApp, maggiore controllo sulla partecipazione ai gruppi

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato un aggiornamento per i gruppi su WhatsApp. L'idea è dare agli amministratori un maggiore controllo su chi può unirsi ad una chat di gruppo, evitando ospiti indesiderati nelle liste.

Zuckerberg ha rivelato inoltre una funzionalità che rende più facile per gli utenti scoprire quali gruppi hanno in comune con qualcuno.

La società afferma di voler dare agli amministratori un maggior senso di privacy sul gruppo o gruppi che gestiscono, motivo per cui ha creato uno strumento semplice che offre la possibilità di controllare a colpo d'occhio le richieste di ingresso. "Quando un amministratore sceglie di condividere il link di invito del proprio gruppo o di rendere il proprio gruppo accessibile a una community, con l'aggiornamento potrà controllare tutte le richieste in un unico posto, così da gestire chi far entrare" spiega Meta sul blog ufficiale. Con il nuovo menu, gli amministratori possono rifiutare o approvare un utente, prima che questo entri nel gruppo. Altra aggiunta riguarda l'opportunità di cercare il nome di un contatto vedendo anche i gruppi che ha in comune con l'utente.

Mentre si digita il nome, appariranno tutti gli amici corrispondenti con la ricerca, insieme all'indicazione dei gruppi in comune. Il lancio delle nuove funzionalità arriva pochi mesi dopo l'arrivo di WhatsApp Community, che apre a gruppi di discussione più ampi e strutturati. Le comunità apportano una serie di novità per la piattaforma di messaggistica, inclusi il supporto per sottogruppi e liste di annunci, chiamate vocali e video con massimo 32 persone, oltre a condivisione di file più grandi, reazioni emoji e sondagg (ANSA).