Google Bard, rivale di ChatGpt, ora disponibile al pubblico

'Bard', il servizio di intelligenza artificiale di Google rivale di ChatGPT, è disponibile al pubblico. Basato su una tecnologia alla quale Mountain View lavora da anni, Bard avrà un sito web dedicato e non sarà, almeno per il momento, promossa con forza da Google Search.

"Bard è qui per aiutare le persone ad aumentare la loro produttività, accelerare le loro idee", afferma Sissie Hsiao, una delle manager che lavora su Bard. Il chatbot di Google sarà inizialmente disponibile per un limitato numero di utenti negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e nel tempo vi potranno accedere altri utenti, paesi e lingue.

Bard si basa su "un grande modello linguistico di ricerca, in particolare una versione leggera ed ottimizzata di LaMDA". Ed è qui la differenza rispetto a ChatGpt: la soluzione di Mountain View sfrutta le risorse aggiornate estratte dalla rete, mentre quella di OpenAI utilizza un database proprietario dedicato.