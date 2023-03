Twitter aprirà a sviluppatori il codice che suggerisce post

Elon Musk, amministratore delegato di Twitter, ha svelato che dal 31 marzo, il social aprirà parte del suo codice agli sviluppatori. Si tratta dell'algoritmo usato dalla piattaforma per suggerire i post di altri utenti che ancora non si seguono. Oltre a tale novità, il Ceo ha spiegato che presto ci saranno modifiche anche alle risposte ai tweet, con l'obiettivo di penalizzare i messaggi pubblicati dai profili fake e automatici, i cosiddetti 'bot'. L'algoritmo dei suggerimenti, a cui gli sviluppatori potranno accedere, viene usato per mostrare i tweet nella scheda 'Per te', la prima a sinistra nell'app di Twitter, al fianco di 'Seguiti' ed eventuali liste personali. Come indicato nei giorni scorsi da alcune ricerche, proprio quell'algoritmo sarebbe stato alterato dare più visibilità ai tweet di Musk. Il codice verrà rilasciato pubblicamente per permettere agli sviluppatori di scoprire il suo funzionamento ed eventuali criticità da risolvere. Musk, in una serie di tweet, ha anticipato la questione affermando che l'algoritmo è non compreso del tutto dallo stesso social. Per tale motivo, l'apertura potrebbe essere un modo per ricevere, gratuitamente, consigli dalla comunità di esperti su come migliorarlo. Una mossa non banale, considerando il taglio del personale messo in opera nei mesi scorsi da Musk, con i team ridotti all'osso. Altra novità in arrivo nelle prossime settimane riguarda la possibilità di vedere le risposte ai tweet per priorità. Musk sottolinea che verrà data precedenza alle risposte degli utenti seguiti, a quelle degli account verificati, già con la spunta blu o abbonati a Twitter Blue, e degli altri iscritti. In quest'ottica, le risposte fornite dai profili fake e automatizzati scenderanno in secondo piano, naturalmente penalizzate per numero e frequenza di visualizzazione.