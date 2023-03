Microsoft Italia nomina Esposito amministratore delegato

- Vincenzo Esposito è stato nominato nuovo amministratore delegato di Microsoft Italia. Succede a Silvia Candiani che è stata alla guida della filiale dal settembre 2017 e assume per Microsoft un ruolo globale diventando vice president del settore telecomunicazioni.

Entrambe le nomine saranno effettive a partire da lunedì 3 aprile 2023. Lo comunica la società in una nota.

"Sono molto felice di tornare in Italia ed entusiasta dell'opportunità che mi aspetta", ha dichiarato Vincenzo Esposito, che viene da un'esperienza di 3 anni nell'area dell'Europa centrale e orientale dove era alla guida di Global partner solutions. "L'innovazione sul fronte dell'Intelligenza artificiale unita al lancio della prima della Region data center italiana consentiranno di accelerare la diffusione e utilizzo di servizi cloud e soluzioni digitali per far crescere le organizzazioni del Paese. Inoltre i fondi Pnrr, offrono all'Italia una grande opportunità per innovare e, come Microsoft possiamo fare la differenza", ha aggiunto Esposito..