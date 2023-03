Oscar: crescono campagne hacker con finti siti streaming

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - In vista del 12 marzo, la notte degli Oscar, un evento seguito in tutto il mondo non solo dagli appassionati di cinema si intensificano le azioni dei criminali informatici che sfruttano come spesso accade i grandi eventi.

Gli esperti della compagnia di sicurezza informatica Kaspersky hanno individuato la nascita di nuovi siti che promettono di offrire lo streaming gratuito dei film in concorso agli Oscar, ma che invece rubano il denaro dei visitatori. Per poter accedere ai film, viene chiesto di pagare una piccola quota di sottoscrizione. Una volta effettuato il pagamento, gli utenti sono vittime di transazioni non autorizzate, addebitate a intervalli regolari, come se si trattasse di un abbonamento non annullabile, oppure a piccoli incrementi giornalieri fino a svuotare il conto.

Tra le pellicole più 'promosse' dai criminali c'è il sequel di Avatar, con i truffatori che hanno escogitato diverse tattiche per indurre gli utenti a scaricare o guardare il film.

Lo schema prevede che i navigatori vengano indirizzati verso un sito fraudolento, in cui si chiede di confermare la propria identità completando dei sondaggi che offrono una serie di premi. Una volta che l'utente clicca sul pulsante "gioca", riceve un messaggio di congratulazioni per aver vinto un premio a sua scelta. L'obiettivo è estorcere denaro, richiedendo una commissione per l'invio del premio. Inoltre, i truffatori raccolgono informazioni personali come nome, indirizzo e-mail e numero di telefono, che possono essere utilizzate per il furto di identità o vendute sul dark web per scopi malevoli. "Gli Oscar 2023 sono un evento vantaggioso per i criminali informatici - spiega Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky - È fondamentale essere estremamente cauti e controllare due volte l'autenticità di qualsiasi sito web che offra lo streaming gratuito di film. affidandosi solo alle piattaforme più conosciute e affidabili". (ANSA).