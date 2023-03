WhatsApp, si potrà definire una scadenza per i gruppi

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Lo sviluppo di WhatsApp da parte di Meta prosegue senza sosta. I ricercatori del sito Wabetainfo individuano periodicamente funzionalità in fase di prova che potrebbero essere rese disponibili dalla piattaforma di messaggistica istantanea. L'ultima, in ordine cronologico, riguarda la possibilità di porre una 'scadenza' per i gruppi ai quali si partecipa. Un nuovo pulsante, nelle impostazioni del gruppo, dovrebbe permettere a chiunque di scegliere una data, un giorno, una settimana o un periodo di tempo personalizzato, dopo il quale si uscirà automaticamente dal gruppo, senza doverlo fare manualmente. La funzionalità chiamata "Gruppi in scadenza" è presenta in versione di anteprima per iPhone, su cui potrebbe arrivare con un prossimo aggiornamento. "Quando verrà rilasciata, gli utenti potranno scegliere tra varie opzioni di scadenza - spiegano da Wabetainfo - e avranno anche la possibilità di rimuovere una scadenza precedentemente impostata nel caso in cui cambino idea. Ovviamente l'opzione è individuale e non si applicherà ad altri partecipanti al gruppo". C'è da capire cosa succederà se, ad uscire dal gruppo, sarà l'amministratore, ossia colui che l'ha fondato. Un'altra funzionalità su cui WhatsApp sta lavorando potrebbe aiutare gli utenti a evitare le chiamate spam sulla piattaforma. Si tratta dell'opportunità di silenziare le telefonate in arrivo da numeri sconosciuti, da contatti che non si hanno in rubrica. Invece di mostrare il chiamante, le telefonate considerate spam saranno visibili solo nell'elenco di tutte quelle ricevute, senza disturbare l'utente o far squillare e vibrare il telefono.

(ANSA).