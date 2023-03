Mercato smartphone, previsioni ancora in calo e ripresa 2024

Il mercato degli smartphone in calo anche nel 2023, la ripresa è prevista nel 2024. Sono le indicazioni della società di analisi Idc che arrivano a ridosso del Mobile World Congress di Barcellona, la fiera mondiale della telefonia che quest'anno ha visto le aziende cinesi prendersi la scena. Secondo gli analisti, le spedizioni di smartphone diminuiranno dell'1,1% nel 2023 a 1,19 miliardi di unità, in calo rispetto alla crescita del 2,8% della previsione precedente. Il 62% di questi sarà compatibile con le reti 5G, percentuale destinata a crescere costantemente da qui in avanti sino a raggiungere l'83% nel 2027.

"Il mercato - spiega Idc - continua a soffrire della debolezza della domanda e delle sfide macroeconomiche in corso". La ripresa non dovrebbe avvenire fino al 2024, quando gli analisti prevedono una crescita anno su anno del 5,9%, grazie ai mercati emergenti e ad un ciclo di aggiornamento dei dispositvi al momento fermo nei mercati più maturi.

Un buon andamento in un contesto generalmente negativo lo registreranno gli smartphone pieghevoli: sono attese 22 milioni di unità spedite nel 2023, il 50% in più rispetto all'anno passato grazie alla riduzione dei costi di produzione e alla crescente offerta da parte di più marchi, non solo Samsung ma anche Oppo e Honor Magic Vs, i più recenti arrivati in Europa, e con OnePlus e Motorola pronti a portare sul mercato le loro proposte. Infine, il prezzo medio di vendita degli smartphone che ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni inizierà a diminuire a partire dal 2023.