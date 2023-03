Realme svela lo smartphone che si ricarica in 10 minuti

Realme ha ampliato la sua gamma di smartphone top di gamma con il lancio del GT3 con tecnologia di ricarica rapida da 240 Watt. Presentato al Mobile World Congress di Barcellona, la fiera della tecnologia, il telefonino promette di impiegare meno di 10 minuti per passare da una batteria dallo 0% al 100%. Tempi ridotti resi possibili dal caricatore cablato da 240 Watt, il primo del suo genere per il mercato europeo della telefonia mobile. Il Realme GT3 è la variante internazionale del GT Neo 5, lanciato in Cina a gennaio.

Come il modello cinese, è caratterizzato da un processore Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, 8, 12 o 16 Gb di memoria Ram e fino a 1 Tb di spazio di archiviazione. Completano la scheda tecnica il display da 6.74 pollici FullHD+ e la tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony da 50 megapixel, affiancato da un sensore da 8 megapixel e da 2 megapixel. La selfie cam è invece da 16 megapixel. Altra particolarità del dispositivo è una striscia led rettangolare a 25 colori sulla parte posteriore, in un inserto trasparente che lascia intravedere alcuni dettagli interni, e che si accende quando arrivano delle notifiche.

Tornando al processo di ricarica, Realme spiega che è certificato dall'organo europeo Tuv Rheinland in quanto a sicurezza. Il Gt3 integra 13 sensori per la temperatura, 60 livelli di protezione e un sistema di raffreddamento a camera di vapore. La tecnologia è in grado di portare la batteria da 4600 mAh al 20% di ricarica in circa 8 secondi ed al 100% in circa 10 minuti.