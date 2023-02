I fornitori cinesi di Apple accelerano i loro piani per trasferire la produzione fuori dalla Cina in modo da prevenire le ricadute di un possibile aumento delle tensioni fra Pechino e Washington. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando il caso di GoerTeck, il produttore di AirPods che sta valutando varie altre località fuori dalla sua nativa Cina. La società ha infatti investito 280 milioni di dollari in un nuovo impianto in Vietnam e sta valutando di espandersi in India.