Twitter: l'accesso sicuro via sms ora solo per gli abbonati Blue

Il nuovo corso dei social network è quello di monetizzare il più possibile dal lancio di servizi aggiuntivi a pagamento per gli iscritti. Dopo l'annuncio di ieri di Mark Zuckerberg, che lancerà presto Meta Verified per ottenere la spunta blu e altre funzionalità esclusive, Twitter risponde eliminando l'accesso gratuito all'autenticazione a due fattori via sms. Si tratta della possibilità di ricevere, sul proprio numero di telefono, un codice temporaneo da inserire nell'app o via web dopo aver eseguito l'accesso da un nuovo terminale. Una misura che, sebbene superata da altre tipologie come le app di autenticazione, consente ancora alle persone di evitare accessi indesiderati al proprio profilo da parte di sconosciuti.

L'autenticazione a due fattori, che sfrutta i codici ricevuti come sms, sarà un'esclusiva degli abbonati a Twitter Blue. Gli ultimi dati sulla trasparenza di Twitter, relativi a dicembre del 2021, mostravano che solo il 2,6% di tutti gli utenti aveva attivato il doppio processo di verifica.

Il 74% di questi utilizzava gli sms come metodo. Se la mossa può sembrare solo l'ennesimo tentativo di Musk di capitalizzare l'uso di Twitter, gli esperti di informatica non considerano del tutto negativa la decisione di rendere l'uso dei codici via messaggi un'alternativa possibile solo agli iscritti di Blue.

Tra gli altri John Scott-Railton, ricercatore dell'organizzazione in difesa dei diritti digitali, Citizen Lab, proprio via Twitter ricorda che esistono forme più sicure della cosiddetta '2FA', ossia 'two factor authentication'. "Rimuovere l'autenticazione tramite messaggio di testo per gli account non paganti? Sì, ci sono forme migliori ma questo è un ricatto" le sue parole. Per continuare a usare uno strumento di accesso sicuro su Twitter, è possibile scaricare una delle app di autenticazione che esistono già sugli store mobili, sia per iOS che Android, tra cui Google Authenticator.